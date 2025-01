RWE Aktie News: RWE am Mittwochvormittag mit Verlusten

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 29,58 EUR.

Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,4 Prozent auf 29,58 EUR ab. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 29,58 EUR. Bei 29,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 205.939 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 09.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 41,19 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 6,15 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,09 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 43,33 EUR.

Am 13.11.2024 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,56 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 21,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 20.03.2025 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,97 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Gewinne in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im DAX

Gewinne in Frankfurt: DAX im Plus

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX klettert am Dienstagmittag