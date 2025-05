RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 32,23 EUR.

Die RWE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 32,23 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 32,23 EUR aus. Mit einem Wert von 32,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.543.757 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 12,78 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,18 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,22 EUR an.

RWE ließ sich am 20.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -3,17 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,69 Prozent auf 8,27 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 5 Jahren eingefahren

RWE-Aktie: Jüngste Einstufung durch JP Morgan Chase & Co.