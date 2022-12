RWE Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von RWE

Um 12:22 Uhr rutschte die RWE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 41,78 EUR ab. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 41,57 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,26 EUR. Zuletzt wechselten 294.293 RWE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2022 auf bis zu 43,97 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,98 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 32,52 EUR. Abschläge von 28,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,850 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 EUR je RWE-Aktie. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 53,09 EUR.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,03 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 121,30 Prozent auf 10.744,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.855,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2023 terminiert. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 15.05.2024 erwartet.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,02 EUR je Aktie.

