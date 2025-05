RWE Aktie News: RWE tendiert am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von RWE. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 32,21 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 32,21 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 32,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,21 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.253.097 RWE-Aktien.

Am 05.06.2024 markierte das Papier bei 35,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 11,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,18 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,22 EUR für die RWE-Aktie aus.

RWE veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,58 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,39 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

