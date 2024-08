RWE Aktie News: RWE tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Die Aktie von RWE zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die RWE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 31,40 EUR.

Mit einem Kurs von 31,40 EUR zeigte sich die RWE-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die RWE-Aktie legte bis auf 31,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 31,35 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,37 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 14.540 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 42,33 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,81 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2024 (30,08 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 4,20 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,70 EUR an.

Am 14.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,81 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,59 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 16,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte RWE am 13.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

