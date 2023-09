RWE Aktie News: RWE verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

So bewegt sich RWE

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 36,65 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die RWE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 36,65 EUR. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 36,39 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,52 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 748.300 Stück.

Bei 43,55 EUR erreichte der Titel am 25.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 18,83 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 35,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.09.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 2,43 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,00 EUR für die RWE-Aktie aus.

Am 10.08.2023 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von -0,12 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.476,00 EUR – eine Minderung von 34,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8.298,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte RWE am 14.11.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 4,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in RWE eingebracht

Aufschläge in Frankfurt: So steht der DAX am Freitagmittag

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes RWE-Investment eingefahren