RWE Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von RWE

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 28,88 EUR.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 28,88 EUR. Die RWE-Aktie sank bis auf 28,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,34 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.225.351 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 37,49 EUR markierte der Titel am 26.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 29,81 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Mit Abgaben von 3,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,09 EUR je RWE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,50 EUR je RWE-Aktie aus.

RWE gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,56 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 2,44 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 4,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 21,90 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte RWE am 20.03.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 12.03.2026 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

