RWE Aktie News: RWE am Donnerstagmittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RWE. Zuletzt wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 31,68 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 31,68 EUR zu. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 31,73 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 31,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 324.191 RWE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 42,33 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,62 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,08 EUR am 20.03.2024. Mit Abgaben von 5,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 47,70 EUR.

RWE veröffentlichte am 14.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,81 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 0,53 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 4,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,11 Prozent verringert.

Am 13.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von RWE rechnen Experten am 12.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,79 EUR je Aktie aus.

