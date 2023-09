RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit stabiler Tendenz

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die RWE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 36,64 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der RWE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 36,64 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 36,84 EUR. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 36,27 EUR. Mit einem Wert von 36,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.004.163 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 43,55 EUR markierte der Titel am 25.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 18,86 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,76 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 2,40 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 10.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR gegenüber -0,12 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 34,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8.298,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.476,00 EUR.

RWE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 vorlegen. Am 13.11.2024 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 4,77 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

