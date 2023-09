RWE Aktie News: RWE fällt am Freitagvormittag

Kurs der RWE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RWE. Zuletzt ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 36,41 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 36,41 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 36,27 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 77.544 RWE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,76 EUR ab. Mit Abgaben von 1,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 10.08.2023. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,12 EUR je Aktie erzielt worden. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.476,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 34,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.298,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2023 4,77 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

