RWE Aktie News: RWE tendiert am Vormittag nordwärts

Um 23.05.2022 09:22:00 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 43,19 EUR. Bei 43,73 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,73 EUR. Bisher wurden via XETRA 67.160 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2022 bei 43,97 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 28,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.07.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 52,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 12.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,09 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 67,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.002,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.783,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 11.08.2022 erwartet. Am 10.08.2023 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,72 EUR je Aktie belaufen.

