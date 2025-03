RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von RWE. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 32,84 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 32,84 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 33,09 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,68 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.099.054 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,35 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 10,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 27,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 18,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,18 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,56 EUR für die RWE-Aktie.

RWE ließ sich am 20.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte RWE ebenfalls -3,17 EUR je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 8,27 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die RWE-Bilanz für Q1 2025 wird am 15.05.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 20.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

