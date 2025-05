RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 32,83 EUR.

Das Papier von RWE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 32,83 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 32,83 EUR. Bei 32,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 757.620 RWE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2024 bei 35,92 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 9,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,10 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,22 EUR für die RWE-Aktie.

Am 15.05.2025 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,63 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,39 Mrd. EUR.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2025 2,17 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

