RWE Aktie News: RWE tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

So bewegt sich RWE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von RWE. Zuletzt stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 33,12 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 33,12 EUR. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 33,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 32,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.062.982 RWE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 36,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 8,89 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Mit Abgaben von 16,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,56 EUR.

Am 20.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -3,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,27 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,61 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte RWE am 15.05.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 20.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,18 EUR je RWE-Aktie.

