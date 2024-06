RWE Aktie News: RWE am Freitagvormittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von RWE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 32,13 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 32,13 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 31,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 243.323 RWE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 42,33 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 31,75 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2024 (30,08 EUR). Mit einem Kursverlust von 6,38 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,09 EUR je RWE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 49,73 EUR.

Am 15.05.2024 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 29,55 Prozent zurück. Hier wurden 6,63 Mrd. EUR gegenüber 9,41 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte RWE am 14.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 14.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,75 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Börse Frankfurt: DAX schlussendlich in Grün

XETRA-Handel: LUS-DAX steigt schlussendlich

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht Gewinne