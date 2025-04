RWE Aktie News: RWE reagiert am Nachmittag positiv

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 34,31 EUR.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 34,31 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 34,39 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,77 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 930.052 RWE-Aktien.

Bei 36,35 EUR markierte der Titel am 16.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 5,95 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 19,09 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,11 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 20.03.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -3,17 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,27 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,61 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,23 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Analyse: RWE-Aktie von Bernstein Research mit Market-Perform bewertet

RWE-Aktie etwas höher: RWE stoppt Offshore-Windprojekte in den USA

Investment-Note für RWE-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK