RWE Aktie News: RWE am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 33,95 EUR.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 33,95 EUR. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 34,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,75 EUR. Bisher wurden heute 48.080 RWE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 42,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 24,68 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,08 EUR. Abschläge von 11,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,73 EUR.

Am 15.05.2024 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 29,55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,41 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 14.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,77 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX schließt im Plus

DAX aktuell: DAX auf grünem Terrain

Gewinne in Frankfurt: Pluszeichen im DAX