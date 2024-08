RWE Aktie News: RWE am Mittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 32,45 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,45 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,06 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 280.549 RWE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,33 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,08 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,30 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,22 EUR aus.

RWE veröffentlichte am 14.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,81 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 0,53 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,59 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,48 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte RWE am 13.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von RWE rechnen Experten am 12.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

