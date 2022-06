RWE Aktie News: RWE am Nachmittag weit abgeschlagen

Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 30.06.2022 16:22:00 Uhr ging es um 6,0 Prozent auf 34,79 EUR abwärts. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 34,40 EUR nach. Bei 35,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.641.091 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,97 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 20,88 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.07.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,39 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 22,54 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,08 EUR.

Am 12.05.2022 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,09 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 67,30 Prozent auf 8.002,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.783,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von RWE wird am 11.08.2022 gerechnet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 10.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je RWE-Aktie.

