S&P 500-Papier The Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Kraft Heinz Company-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

09.09.25 16:00 Uhr
S&P 500-Papier The Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Kraft Heinz Company-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in The Kraft Heinz Company-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

The Kraft Heinz Company
22,87 EUR 0,04 EUR 0,15%
Heute vor 5 Jahren wurde das The Kraft Heinz Company-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die The Kraft Heinz Company-Aktie bei 31,65 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 31,596 The Kraft Heinz Company-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 26,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 849,92 USD wert. Mit einer Performance von -15,01 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

The Kraft Heinz Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 32,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

