S&P 500-Titel Blackstone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Blackstone-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Lohnender Blackstone-Einstieg?

Das wäre der Verdienst eines frühen Blackstone-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Blackstone-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Blackstone-Aktie betrug an diesem Tag 134,65 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Blackstone-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,427 Blackstone-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 18.08.2025 1.256,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 169,22 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 25,67 Prozent.

Der Marktwert von Blackstone betrug jüngst 210,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net