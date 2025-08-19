S&P 500-Titel Blackstone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Blackstone von vor 3 Jahren abgeworfen

Langfristige Anlage

Vor Jahren in Blackstone eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Blackstone-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Blackstone-Anteile an diesem Tag 98,55 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 101,471 Blackstone-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Blackstone-Aktie auf 169,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17.199,39 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 71,99 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Blackstone belief sich jüngst auf 209,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net