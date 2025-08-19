S&P 500-Titel Blackstone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Blackstone von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Blackstone eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Blackstone-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Blackstone-Anteile an diesem Tag 98,55 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 101,471 Blackstone-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Blackstone-Aktie auf 169,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17.199,39 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 71,99 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Blackstone belief sich jüngst auf 209,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Blackstone und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Blackstone
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Blackstone
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Blackstone
Analysen zu Blackstone
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2019
|Blackstone Overweight
|Barclays Capital
|11.03.2016
|Blackstone Hold
|Deutsche Bank AG
|26.01.2016
|Blackstone Outperform
|RBC Capital Markets
|08.01.2016
|Blackstone Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.2015
|Blackstone Buy
|Argus Research Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2019
|Blackstone Overweight
|Barclays Capital
|26.01.2016
|Blackstone Outperform
|RBC Capital Markets
|08.01.2016
|Blackstone Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.2015
|Blackstone Buy
|Argus Research Company
|22.10.2015
|Blackstone Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.03.2016
|Blackstone Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.2009
|Blackstone Ersteinschätzung
|Oppenheimer & Co. Inc.
|01.06.2005
|Update MeriStar Hospitality Corp Inc.: Neutral
|UBS
|07.02.2005
|Update MeriStar Hospitality Corp Inc.: Hold
|Smith Barney Citigroup
|17.01.2005
|CarrAmerica Realty: Neutral
|JP Morgan
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.07.2008
|Blackstone underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.12.2005
|Update CarrAmerica Realty Corp.: Underweight
|Morgan Stanley
|07.12.2005
|Update CarrAmerica Realty Corp.: Underweight
|Morgan Stanley
|02.08.2005
|Update CarrAmerica Realty Corp.: Underweight
|Lehman Brothers
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Blackstone nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen