S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Booking von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Booking-Aktie gebracht.
Werte in diesem Artikel
Das Booking-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 3.802,89 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,026 Booking-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Booking-Papiers auf 5.569,70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146,46 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 46,46 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Booking betrug jüngst 178,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
