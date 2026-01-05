S&P 500-Titel DuPont de Nemours-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DuPont de Nemours von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in DuPont de Nemours eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
DuPont de Nemours-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 30,76 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 USD in die DuPont de Nemours-Aktie investierten, hätten nun 325,092 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der DuPont de Nemours-Aktie auf 43,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.242,26 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +42,42 Prozent.
Der Marktwert von DuPont de Nemours betrug jüngst 18,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
