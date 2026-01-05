DAX25.408 +0,6%Est506.018 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,21 +1,4%Nas23.667 ±-0,0%Bitcoin77.786 -0,4%Euro1,1675 +0,3%Öl63,15 +0,2%Gold4.618 +2,4%
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!
Profitable DuPont de Nemours-Anlage?

S&P 500-Titel DuPont de Nemours-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DuPont de Nemours von vor 3 Jahren eingebracht

12.01.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in DuPont de Nemours eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

DuPont de Nemours-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 30,76 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 USD in die DuPont de Nemours-Aktie investierten, hätten nun 325,092 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der DuPont de Nemours-Aktie auf 43,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.242,26 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +42,42 Prozent.

Der Marktwert von DuPont de Nemours betrug jüngst 18,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

