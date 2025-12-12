S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fox-Investment von vor einem Jahr verdient

Fox-Investment

Wer vor Jahren in Fox-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Fox-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 44,96 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in die Fox-Aktie investierten, hätten nun 222,420 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14.110,32 USD, da sich der Wert eines Fox-Anteils am 11.12.2025 auf 63,44 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +41,10 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fox belief sich zuletzt auf 28,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net