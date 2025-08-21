DAX24.075 +0,1%ESt505.403 +0,2%Top 10 Crypto16,08 +0,5%Dow45.496 -0,2%Nas21.603 +0,1%Bitcoin96.711 +1,3%Euro1,1684 +0,4%Öl67,48 -0,5%Gold3.410 +0,4%
Rentables NortonLifeLock-Investment?

S&P 500-Titel NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NortonLifeLock von vor einem Jahr abgeworfen

28.08.25 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in NortonLifeLock-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NortonLifeLock
26,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Die NortonLifeLock-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des NortonLifeLock-Papiers betrug an diesem Tag 26,22 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das NortonLifeLock-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,814 NortonLifeLock-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des NortonLifeLock-Papiers auf 30,74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117,24 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17,24 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von NortonLifeLock belief sich zuletzt auf 19,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

