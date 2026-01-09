DAX25.408 +0,6%Est506.018 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,21 +1,4%Nas23.667 ±-0,0%Bitcoin77.786 -0,4%Euro1,1675 +0,3%Öl63,15 +0,2%Gold4.618 +2,4%
Palantir-Investment im Blick

S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palantir von vor 5 Jahren abgeworfen

12.01.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Palantir-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
154,16 EUR 1,92 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Palantir-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 26,18 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Palantir-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 381,971 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.01.2026 auf 177,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67.796,03 USD wert. Mit einer Performance von +577,96 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Palantir markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 422,67 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Palantir-Aktie fand am 30.09.2020 an der Börse NAS statt. Ein Palantir-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 10,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

