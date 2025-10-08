DAX24.562 +0,7%Est505.636 +0,4%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto17,01 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.818 +1,5%Euro1,1633 -0,2%Öl66,13 +0,6%Gold4.035 +1,3%
24.500-Punkte-Marke im Blick: DAX fester -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Bernstein Research bescheinigt Outperform für BASF-Aktie
Interview mit Claus Hecher, Regional ETF Head of Sales DACH & Nordics bei BNP Paribas Asset Management
Blick auf Aktienkurs

SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag im Aufwind

08.10.25 12:08 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag im Aufwind

Die Aktie von SAP SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 237,50 EUR zu.

SAP SE
237,85 EUR 2,50 EUR 1,06%
Um 11:48 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 237,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 238,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 235,45 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 209.370 Aktien.

Am 19.02.2025 markierte das Papier bei 283,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,37 Prozent. Bei 200,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 18,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,40 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,35 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 289,89 EUR aus.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,46 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 9,03 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 8,29 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,04 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

