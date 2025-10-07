SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 233,45 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 233,45 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 234,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 233,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 51.618 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 283,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 21,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 199,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 16,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,40 EUR, nach 2,35 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 289,89 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 22.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,92 Prozent auf 9,03 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.
In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie
Experten sehen bei SAP-Aktie Potenzial
DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAP SE-Investment von vor 5 Jahren verdient
SAP SE-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy an SAP SE-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu SAP SE
Analysen zu SAP SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|SAP SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.2025
|SAP SE Buy
|UBS AG
|22.09.2025
|SAP SE Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|SAP SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.2025
|SAP SE Buy
|UBS AG
|22.09.2025
|SAP SE Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.02.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|28.01.2025
|SAP SE Halten
|DZ BANK
|28.01.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|10.01.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|22.10.2024
|SAP SE Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|17.05.2023
|SAP SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.2023
|SAP SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen