Kursentwicklung im Fokus

SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

07.10.25 09:26 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 233,45 EUR.

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 233,45 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 234,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 233,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 51.618 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 283,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 21,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 199,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 16,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,40 EUR, nach 2,35 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 289,89 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 22.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,92 Prozent auf 9,03 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025SAP SE BuyUBS AG
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
