SAP SE Aktie News: SAP SE verliert am Montagmittag

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 229,80 EUR.

Die SAP SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 229,80 EUR. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 229,05 EUR. Bei 230,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 143.826 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 23,37 Prozent wieder erreichen. Bei 198,52 EUR fiel das Papier am 05.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,40 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 289,89 EUR.

Am 22.07.2025 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 0,76 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 9,03 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 8,29 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte SAP SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 10,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

