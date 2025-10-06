DAX24.383 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,18 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.388 +0,9%Euro1,1657 -0,6%Öl65,72 +2,1%Gold3.940 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
AstraZeneca-Aktie in Grün: Signifikanter Erfolg für Krebsmittel AstraZeneca-Aktie in Grün: Signifikanter Erfolg für Krebsmittel
Mercedes-Benz-Aktie im Plus: Gewerkschaft will Stahlwerk und Mercedes-Werk erhalten Mercedes-Benz-Aktie im Plus: Gewerkschaft will Stahlwerk und Mercedes-Werk erhalten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Kursverlauf

SAP SE Aktie News: SAP SE verliert am Montagmittag

06.10.25 12:05 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE verliert am Montagmittag

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 229,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
229,45 EUR -0,35 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SAP SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 229,80 EUR. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 229,05 EUR. Bei 230,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 143.826 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 23,37 Prozent wieder erreichen. Bei 198,52 EUR fiel das Papier am 05.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,40 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 289,89 EUR.

Am 22.07.2025 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 0,76 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 9,03 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 8,29 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte SAP SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 10,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Experten sehen bei SAP-Aktie Potenzial

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAP SE-Investment von vor 5 Jahren verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SAP AG

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025SAP SE BuyUBS AG
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.09.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025SAP SE BuyUBS AG
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
17.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.
11.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen