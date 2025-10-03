SAP SE Aktie News: SAP SE schiebt sich am Freitagvormittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 232,70 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 232,70 EUR. Bei 232,70 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 232,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 26.919 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (283,50 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Am 05.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 198,52 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 14,69 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,41 EUR. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 289,89 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,03 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,29 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. SAP SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

