DAX fällt zurück -- US-Börsen höher -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Investoren wollen Billionen-Vergütung für Tesla-CEO Musk stoppen -- Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Roche im Fokus
Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.
Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial
Aktienkurs aktuell

SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit Einbußen

03.10.25 16:10 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit Einbußen

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 229,75 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
230,50 EUR -1,55 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SAP SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 229,75 EUR abwärts. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 229,55 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 232,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 381.085 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 18,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 198,52 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,59 Prozent.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,41 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 289,89 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,03 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 6,04 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu SAP SE

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025SAP SE BuyUBS AG
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
