SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 231,00 EUR.
Um 15:52 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 231,00 EUR. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 232,60 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 230,40 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 316.021 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 283,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,73 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 198,52 EUR am 05.10.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 14,06 Prozent wieder erreichen.
SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,40 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 289,89 EUR.
SAP SE ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 9,03 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 8,29 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet. Am 27.10.2026 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 10,29 EUR im Jahr 2028 aus.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu SAP SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|SAP SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.2025
|SAP SE Buy
|UBS AG
|22.09.2025
|SAP SE Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
