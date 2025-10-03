SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagmittag nahezu unverändert

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von SAP SE. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der SAP SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 231,90 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die SAP SE-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 231,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 233,00 EUR. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 231,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 232,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 102.934 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. 22,25 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 198,52 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 16,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,41 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 289,89 EUR.

SAP SE veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,29 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,03 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,04 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

