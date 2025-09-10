SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagvormittag freundlich
Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 221,00 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 221,00 EUR. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 221,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 219,90 EUR. Zuletzt wechselten 61.118 SAP SE-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 283,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 28,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.09.2024 bei 197,38 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,69 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,41 EUR belaufen. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 294,33 EUR.
SAP SE ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9,03 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,29 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,04 EUR je SAP SE-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu SAP SE
Analysen zu SAP SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|SAP SE Overweight
|Barclays Capital
|08.08.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
