DAX23.638 -0,3%ESt505.365 -0,4%Top 10 Crypto16,25 +0,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.192 -0,2%Euro1,1717 -0,2%Öl66,33 ±0,0%Gold3.640 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Oracle 871460 SAP 716460 Tesla A1CX3T Klarna A414N7 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend höher -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
Nach Höhenflug dank Nachrichtenflut: So geht es für die Opendoor-Aktie am Freitag weiter Nach Höhenflug dank Nachrichtenflut: So geht es für die Opendoor-Aktie am Freitag weiter
DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!
Kursverlauf

SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagvormittag freundlich

12.09.25 09:28 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagvormittag freundlich

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 221,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
219,95 EUR 0,30 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 221,00 EUR. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 221,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 219,90 EUR. Zuletzt wechselten 61.118 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 283,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 28,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.09.2024 bei 197,38 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,69 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,41 EUR belaufen. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 294,33 EUR.

SAP SE ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9,03 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,29 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,04 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 10 Jahren eingebracht

Aktien von SAP und Siemens Energy teilweise im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln Kurse

SAP SE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
10.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025SAP SE OverweightBarclays Capital
08.08.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025SAP SE OverweightBarclays Capital
08.08.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
17.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.
11.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen