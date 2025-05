SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich SAP SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 258,90 EUR ab.

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 258,90 EUR abwärts. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 256,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 265,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.211.436 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 283,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 9,50 Prozent zulegen. Am 01.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 165,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 36,17 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,38 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 288,11 EUR aus.

SAP SE ließ sich am 22.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 9,01 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Die SAP SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 22.07.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 16.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2025 6,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

