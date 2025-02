SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 273,25 EUR ab.

Das Papier von SAP SE befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 273,25 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die SAP SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 272,30 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 273,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 561.936 SAP SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,82 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,36 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,35 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 281,11 EUR.

Am 28.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,38 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die SAP SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 22.04.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 28.04.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,28 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

