SAP SE Aktie News: Anleger greifen bei SAP SE am Montagnachmittag zu

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 251,45 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 251,45 EUR nach oben. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 251,75 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 245,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 722.421 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. 12,75 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 165,26 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,37 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,35 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 285,89 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 22.04.2025. Das EPS lag bei 1,53 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von -0,71 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,01 Mrd. EUR – ein Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 22.07.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.07.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,18 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

