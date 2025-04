SAP SE Aktie News: SAP SE verteuert sich am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 251,10 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 251,10 EUR. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 251,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 250,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 60.302 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 283,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 165,26 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 34,19 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,38 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,35 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 285,89 EUR je SAP SE-Aktie an.

Am 22.04.2025 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,01 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.07.2025 veröffentlicht. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 16.07.2026 präsentieren.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,17 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

