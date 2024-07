Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagnachmittag im Aufwind

Sartorius vz im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 228,20 EUR zu.

Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 228,20 EUR. Bei 232,10 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 225,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56.977 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 383,70 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 68,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Bei 199,50 EUR fiel das Papier am 02.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 12,58 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,740 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,857 EUR je Sartorius vz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 305,33 EUR.

Am 18.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 819,60 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 903,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Sartorius vz am 19.07.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 18.07.2025 dürfte Sartorius vz die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

