Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 241,00 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 241,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 241,00 EUR. Mit einem Wert von 238,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.556 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 383,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 37,19 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 199,50 EUR am 02.07.2024. Abschläge von 17,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2023 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,744 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 253,55 EUR.

Sartorius vz gewährte am 18.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,39 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 860,70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 832,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 17.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Am 15.10.2025 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 4,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

