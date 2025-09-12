DAX23.792 +0,4%ESt505.435 +0,8%Top 10 Crypto16,05 -2,1%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.718 -0,7%Euro1,1755 +0,2%Öl67,02 +0,2%Gold3.640 -0,1%
Fokus auf Aktienkurs

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Mittag nordwärts

15.09.25 12:09 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Sartorius vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 195,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:45 Uhr 1,3 Prozent auf 195,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 197,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 193,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 22.377 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,00 EUR) erklomm das Papier am 28.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,816 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 257,00 EUR.

Sartorius vz gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 884,30 Mio. EUR im Vergleich zu 860,70 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 16.10.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 15.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 4,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
