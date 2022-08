Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 428,70 EUR. Bei 427,10 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 429,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 849 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 30.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 631,60 EUR an. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 32,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 293,30 EUR am 22.06.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 46,16 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 519,63 EUR.

Am 21.04.2022 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,44 EUR, nach 1,77 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,93 Prozent auf 1.020,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 791,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Sartorius vz am 19.10.2022 präsentieren. Am 24.10.2023 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,32 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com