Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz büßt am Donnerstagmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 198,45 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 198,45 EUR. Bei 197,90 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 201,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 25.217 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Bei 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 47,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 16,33 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,816 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 257,00 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 884,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 860,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 16.10.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 15.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,96 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

