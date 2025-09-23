DAX23.701 +0,4%ESt505.476 +0,1%Top 10 Crypto15,69 +2,9%Dow46.353 +0,1%Nas22.580 ±0,0%Bitcoin96.488 +1,8%Euro1,1743 -0,6%Öl68,52 +1,1%Gold3.755 -0,2%
Fokus auf Aktienkurs

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gibt am Nachmittag ab

24.09.25 16:09 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 205,10 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
168,80 EUR -1,20 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,3 Prozent auf 205,10 EUR nach. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 204,70 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 208,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17.529 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 29,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 166,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,04 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,24 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 257,00 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 22.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 884,30 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 860,70 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Sartorius vz am 16.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 15.10.2026 dürfte Sartorius vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,96 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
09:51Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
19.09.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
