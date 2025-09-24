Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit Kurseinbußen

Sartorius vz im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 197,75 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 2,5 Prozent auf 197,75 EUR nach. Das Tagestief markierte die Sartorius vz-Aktie bei 197,30 EUR. Bei 201,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 40.955 Sartorius vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. Gewinne von 47,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 19,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,816 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 257,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 884,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 860,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.10.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,96 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

