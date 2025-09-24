Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

So entwickelt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 198,45 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 198,45 EUR. Bei 198,35 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 201,10 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 4.068 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2025 auf bis zu 292,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 32,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,816 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 257,00 EUR.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,74 Prozent auf 884,30 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Sartorius vz am 16.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 15.10.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,96 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

