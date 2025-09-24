DAX23.600 -0,3%ESt505.457 -0,1%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.327 -1,2%Euro1,1740 ±-0,0%Öl68,93 -0,2%Gold3.761 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E NVIDIA 918422 Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen verhalten -- Trump-Regierung senkt Autozölle für Europa -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Plug Power, H&M, Autotitel, Rheinmetall im Fokus
Top News
Richtungssuche setzt sich fort: DAX verbucht am Donnerstag Verluste Richtungssuche setzt sich fort: DAX verbucht am Donnerstag Verluste
EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
So entwickelt sich Sartorius vz

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

25.09.25 09:26 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 198,45 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
165,40 EUR -3,40 EUR -2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 198,45 EUR. Bei 198,35 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 201,10 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 4.068 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2025 auf bis zu 292,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 32,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,816 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 257,00 EUR.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,74 Prozent auf 884,30 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Sartorius vz am 16.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 15.10.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,96 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 3 Jahren gekostet

Aktien von Porsche AG und Sartorius raus: So sieht der DAX seit heute aus - Aktien von Scout24 und GEA gesucht

Sartorius vz-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
24.09.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
19.09.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
23.07.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.07.2025Sartorius vz Sector PerformRBC Capital Markets
22.07.2025Sartorius vz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen