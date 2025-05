Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Das Papier von Sartorius vz konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 220,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 226,60 EUR. Bei 225,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.168 Stück gehandelt.

Bei 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 32,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 166,05 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 32,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,841 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 266,30 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 16.04.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 883,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sartorius vz einen Umsatz von 819,60 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.07.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 16.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,10 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

