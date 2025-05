Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz legt am Vormittag zu

Sartorius vz im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 225,60 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere um 09:06 Uhr 2,9 Prozent. Bei 226,30 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 225,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.489 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. 29,43 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 166,05 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 26,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,740 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,841 EUR je Sartorius vz-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 266,30 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 16.04.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,70 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Sartorius vz im vergangenen Quartal 883,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sartorius vz 819,60 Mio. EUR umsetzen können.

Am 22.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 16.07.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2025 5,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

