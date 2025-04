Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 224,10 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Sartorius vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 224,10 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Sartorius vz-Aktie ging bis auf 223,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 227,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 52.235 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 299,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 25,90 Prozent wieder erreichen.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,830 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 267,80 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 16.04.2025. Das EPS lag bei 0,70 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 0,54 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 883,00 Mio. EUR – ein Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 819,60 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Sartorius vz am 22.07.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 16.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,93 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

